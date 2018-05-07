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Лорен: «Стиль „Арсенала“ всегда будет заслугой Венгера»
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Лорен: «Стиль „Арсенала“ всегда будет заслугой Венгера» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший защитник «Арсенала» Лорен-Бисан-Этаме Майер, более известный как просто Лорен, прокомментировал уход Арсена Венгера с поста главного тренера «канониров». Напомним, Венгер покидает свой пост по окончании нынешнего сезона после 22 лет у руля лондонцев.
”Думаю, его наследие люди оценят в ближайшие годы. Многие не осознают того, что произошло относительно недавно. Думаю, лет через 5 все поймут, что Арсен пришел и превратил этот футбольный клуб именно в нынешний «Арсенал».
Стиль «Арсенала» всегда будет заслугой Венгера. Он привил команде новую модель игры. Он превратил Жилберто Силву из защитника в полузащитника, перевел Тьерри Анри с левого края в центр нападения, приучил центральных защитников часто ходить вперед. Все это — наследие Венгера”, — приводит слова Лорена пресс-служба «канониров».
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