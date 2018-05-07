Лорен: «Стиль „Арсенала“ всегда будет заслугой Венгера»

Бывший защитник «Арсенала» Лорен-Бисан-Этаме Майер, более известный как просто Лорен, прокомментировал уход Арсена Венгера с поста главного тренера «канониров». Напомним, Венгер покидает свой пост по окончании нынешнего сезона после 22 лет у руля лондонцев.

”Думаю, его наследие люди оценят в ближайшие годы. Многие не осознают того, что произошло относительно недавно. Думаю, лет через 5 все поймут, что Арсен пришел и превратил этот футбольный клуб именно в нынешний «Арсенал».