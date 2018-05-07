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Красноярскую академию борьбы возглавил Аркадий Кривошеев
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Красноярскую академию борьбы возглавил Аркадий Кривошеев 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С сегодняшнего дня псот президента красноярской академии борьбы занимает Аркадий Кривошеев, ранее работавший первым заместителем министра спорта Красноярского края. Напомним, недавно стало известно о кадровых перестановках в региональном Минспорта: после увольнения Кривошеева на должность первого заместителя министра была назначена Светлана Ходюш.
Дмитрий Миндиашвили, руководивший академией с момента ее основания (а в июле 2018 года академии исполняется 45 лет, самому Дмитрию Георгиевичу 4 июня исполнится 85), остается в ней почетным тренером. Он продолжит участвовать в тренировочном процессе и оказывать научно-методическую поддержку учреждению, преподавать в Красноярском государственном педагогическом университете.
Школа борьбы была открыта в 1973 году, после победы ученика Дмитрия Миндиашвили, Ивана Ярыгина, на Олимпиаде 1972 года. Инициатором создания школы борьбы выступил сам Дмитрий Георгиевич. До 1980 года школа специализировалась только на вольной борьбе, затем в ней появились отделения греко-римской борьбы, бокса, легкой атлетики, дзюдо и борьбы самбо. В 1986 года ШВСМ стала работать только по видам борьбы. В 1993 году ей было присвоено имя Д. Г. Миндиашвили, а в 2009-м она получила статус академии.
Фото: пресс-служба академии борьбы имени Миндиашвили
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