«Теперь отец называет меня Пашкой»: Павел Францоуз о «Тракторе», Челябинске и фирменном кофе

На чемпионате мира по хоккею среди юниоров, который прошёл на Южном Урале, гости из Чехии отметили, что обратили внимание на Челябинск благодаря их соотечественнику Павлу Францоузу , который хорошо отзывался о нашем городе. Голкипер провёл за чёрно-белых три сезона и продолжит карьеру в НХЛ. Перед отъездом хоккеист нашёл время, чтобы пообщаться с корреспондентом 74.ru для нашей рубрики об иностранцах на Южном Урале.

До Челябинска играл в городе, где был химический завод

Павел вспоминает: перед тем, как перейти в челябинский клуб, он советовался со своим соотечественником Мартином Ружичкой (играл за «Трактор» в 2014–2016 годах). Тот сказал, что счастлив в нашем городе, и это тоже помогло в принятии решения.

— Мартин много рассказал мне о городе. Ещё я расспрашивал других чешских хоккеистов, выступающих в КХЛ. Мне понравилось, что в Челябинске много способов провести свободное время. Мне пришлись по душе торговые центры и хорошие рестораны. Но, знаете, прежде всего я ехал играть в хоккей. Поэтому оценивал Челябинск не как турист, приехавший на время отпуска, — рассказал Францоуз. — Я провёл небольшое исследование до приезда в Челябинск. Немного почитал про город в интернете. Самой интересной была история про челябинский метеорит и радиоактивное озеро за городом. Ещё полистал картинки, как выглядит город.

В ретроформе «Трактора»

Несмотря на то, что родной для Павла город Пльзень больше похож на чешскую столицу — такой же милый и уютный, чаще он сравнивает Челябинск с городом Литвинов, где провёл три сезона.

— Челябинск — большой индустриальный город, поэтому воздух не всегда отличается чистотой. Но, если честно, то я и раньше играл в большом индустриальном городе. В Чехии в городе был большой химический завод, поэтому для меня особой разницы не было, — отмечает он.

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— Что тебе нравилось в ледовой арене «Трактор»?

— Могу сказать, что мне всё нравится в арене, начиная с раздевалок и заканчивая большим видеокубом.

Сложно, когда проигрываешь и разочаровываешь людей

— Матчи «Трактора» проходят при мощной поддержке болельщиков, и все ждут только победы. Что ты чувствовал, когда команда проигрывала?

— Думаю, у «Трактора» одни из лучших фанатов в КХЛ. Атмосфера на матчах невероятная, и было приятно играть при такой поддержке трибун. Было сложно, когда проигрываешь и разочаровываешь собравшихся людей, но если отдаёшься игре по полной, и арена это видит, порцию оваций ты получишь вне зависимости от результата. Болельщики справедливы!

Девушка Павла — Каролина — провела много времени с ним в Челябинске. Хоккеист рассказывает, что они любили гулять в парке Гагарина и ходить в бассейн.

— В кофейне «Т» есть фирменный кофе с именами хоккеистов. Пробовал «свой»?

— Нам было очень приятно, когда мы узнали о фирменном кофе. Капучино с карамелью назвали «Пал Палыч», потому что именно такой кофе я каждый раз заказывал. Я постоянно покупал себе этот кофе, просто называя свое имя. Надо признать, это была отличная идея!

«Паша» звучит забавно

— Имя Павел очень распространено в России. Как тебя называли? И часто ли русские ошибаются в произношении или написании твой фамилии?

— Мне нравилось, когда меня называли Пашей. Дома меня так никто не зовёт. «Паша» звучит забавно. Теперь отец постоянно обращается ко мне, называя Пашкой, — рассказывает хоккеист. — Порой возникали проблемы с написанием моей фамилии. Помню, как мне оформили мою первую кредитную карточку, и на ней было написано Frantsouz, на другой карточке было Frankuz. Моя фамилия на чешском означает «француз», и по этому поводу есть немало смешных историй.

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Нравилось играть против России

— Тяжело ли выступать за сборную против России, когда ты игрок российского клуба КХЛ?

— На самом деле мне всегда нравилось играть против России. Всегда хотелось выиграть, чтобы потом подкалывать своих партнёров в Челябинске.

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— Где сильнее хоккейные команды — в России или Чехии?

— Сложно сравнивать. Но КХЛ считается второй сильнейшей лигой в мире, поэтому и команды в ней должны быть сильнее, чем в Чехии.

— Была ли мысль продлить контракт с «Трактором»?

— Я получил предложение от руководства клуба и ответил им, что очень рад их заинтересованности, но моя мечта — НХЛ. Поэтому я просто ответил им спасибо и не принял предложение.

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Буду рад повидаться с игроками «Трактора» в Чехии

— С кем из игроков «Трактора» ты общался в свободное время? В межсезонье приезжал ли кто-то к тебе в Чехию?

— В команде много хороших ребят, и я со многими подружился. Всегда буду помнить эту команду. Конечно, большую часть времени проводил с легионерами, но и с русскими тоже много общался. В команде была очень хорошая атмосфера. Уезжая, я сказал, что если кто-нибудь из них будет в Чехии, я с удовольствием с ними встречусь.

В составе «Трактора» Францоуз стал бронзовым призёром КХЛ — Многие челябинцы любят отдыхать в Чехии. Сам отдыхаешь в Праге или Карловых Варах?

— Мне нравятся эти города. Они недалеко от места, где я живу, поэтому я часто туда заглядываю. Каждый раз, когда еду в Прагу, она мне открывается по-новому. Я будто турист в столице. Очень люблю Прагу, красивое место!

Приз зрительских симпатий Павел обещал поставить дома

— Ожидал ли ты, что тебе вручат приз зрительских симпатий?

— Совсем не ожидал, что он достанется мне, но был очень счастлив. Всегда буду держать его на виду дома и вспоминать время, проведённое в Челябинске.

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