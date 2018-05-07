Андрей Тихонов: «Выход в РФПЛ не означает, что многие останутся работать в „Крыльях“ 

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов отметил, что пока не обсуждал с руководством вопрос продления контракта. В воскресенье команда оформила путевку в РФПЛ, обыграв на своем поле «Кубань» (1:0).
— Вы сказали, что контракт с «Крыльями» заканчивается. Есть уверенность, что останетесь в Самаре?
— Пока ничего не могу сказать. У нас остался один еще матч. Наверное, после него и состоится разговор с руководителями клуба.
— Пока с начальством будущее не обсуждали?
— Понимаете, у нас стояла конкретная задача, которую надо было выполнить. Что мы и сделали. Но это не означает, что многие останутся здесь работать. (Александр КРУЖКОВ)
Полное интервью Андрея Тихонова