Предложат ли «Крылья» Тихонову новый контракт?

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин ответил на вопрос, останется ли Андрей Тихонов главным тренером команды в следующем сезоне. Вчера самарцы вернулись в премьер-лигу, а Тихонов в интервью «СЭ» заявил следующее: «Вопрос усиления команды не ко мне. У меня ведь на следующий сезон пока нет контракта. У многих футболистов контракты тоже заканчиваются в мае».

Андрей Тихонов: «Качать тренера? Это прошлый век»

— Будет ли предложен Тихонову новый контракт?

— У нас остался еще один тур. О чем мы сейчас говорим? Давайте закончим сезон на хорошей ноте. А потом мы все проанонсируем. Думаю, все будет нормально.

— То есть, сейчас нет полной ясности, останется ли Тихонов в «Крыльях» или нет?

— Ясности нет, потому что все эти вопросы так быстро не решаются. Юрий Семин досрочно выиграл чемпионат России. Так? А сколько слухов ходило вокруг его нового контракта? По-моему, недели две все это продолжалось. Мы вчера вышли в премьер-лигу — за тур до конца сезона. А сегодня вы задаете мне такие вопросы.

— Однако «Локомотив» продлил с Семиным контракт за два тура до конца сезона. Думали, может быть, и «Крылья» поступят так же.

— Да, «Локомотив» продлил. Но едь до этого два или три тура муссировался слух вокруг нового соглашения Семина.

Я встречусь с губернатором, мы все проговорим, обсудим. И потом все объявим. Еще предстоит встреча с командой, руководители индивидуально поговорят с тренером.

— Корниленко и Самодин остаются?

— У них еще действуют контракты на следующий сезон.

— Во сколько раз придется увеличить бюджет клуба?