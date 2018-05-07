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Предложат ли «Крылья» Тихонову новый контракт?
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Предложат ли «Крылья» Тихонову новый контракт? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин ответил на вопрос, останется ли Андрей Тихонов главным тренером команды в следующем сезоне. Вчера самарцы вернулись в премьер-лигу, а Тихонов в интервью «СЭ» заявил следующее: «Вопрос усиления команды не ко мне. У меня ведь на следующий сезон пока нет контракта. У многих футболистов контракты тоже заканчиваются в мае».
Андрей Тихонов: «Качать тренера? Это прошлый век»
— Будет ли предложен Тихонову новый контракт?
— У нас остался еще один тур. О чем мы сейчас говорим? Давайте закончим сезон на хорошей ноте. А потом мы все проанонсируем. Думаю, все будет нормально.
— То есть, сейчас нет полной ясности, останется ли Тихонов в «Крыльях» или нет?
— Ясности нет, потому что все эти вопросы так быстро не решаются. Юрий Семин досрочно выиграл чемпионат России. Так? А сколько слухов ходило вокруг его нового контракта? По-моему, недели две все это продолжалось. Мы вчера вышли в премьер-лигу — за тур до конца сезона. А сегодня вы задаете мне такие вопросы.
— Однако «Локомотив» продлил с Семиным контракт за два тура до конца сезона. Думали, может быть, и «Крылья» поступят так же.
— Да, «Локомотив» продлил. Но едь до этого два или три тура муссировался слух вокруг нового соглашения Семина.
Я встречусь с губернатором, мы все проговорим, обсудим. И потом все объявим. Еще предстоит встреча с командой, руководители индивидуально поговорят с тренером.
— Корниленко и Самодин остаются?
— У них еще действуют контракты на следующий сезон.
— Во сколько раз придется увеличить бюджет клуба?
— Опять же не готов сейчас ответить. Состоится встреча с губернатором, мы все обговорим. Думаю, у нас все будет хорошо. Тем более Самара получила новый стадион. Это колоссальный стимул для развития футбола. Думаю, ясность по вашим вопросам наступит после 15 мая. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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