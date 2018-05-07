Ещё
Каземиру: «Мы не можем обсуждать действия арбитра»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каземиру: «Мы не можем обсуждать действия арбитра» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Защитник "Реала" Каземиру после матча 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2) отметил, что не стоит слишком много внимания уделять арбитру. Рефери Хосе Эрнандес-Эрнандес в этой встрече допустил несколько ошибок.
— Получился великолепный матч, нам всем очень понравилось, — приводит AS слова Каземиру. — Мы не можем обсуждать действия арбитра. Он всегда хочет сделать как лучше. И ничья — не его вина. Нужно говорить не о рефери, а об игре. Обе команды показали, почему они лучшие в чемпионате.
Барселона — Реал
Спорт-Экспресс: последние новости
Ван Марвейк назвал расширенный состав сборной Австралии на ЧМ-2018 Луис Суарес признался, что нарушил правила перед вторым голом "Барселоны" Михаил Мамиашвили: "Готов обнять Тражукову, но мы должны говорить на одном языке"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера50
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой98
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой157
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы
В «Реале» рассказали о степени серьезности травмы Роналду
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение