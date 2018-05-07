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Курганского дизайнера, сделавшего ошибки на баннерах ко Дню Победы, не стали наказывать
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Курганского дизайнера, сделавшего ошибки на баннерах ко Дню Победы, не стали наказывать 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Дизайнера, допустившего грубые ошибки на баннерах к 9 мая, не будут наказывать, по крайней мере пока. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на представителей рекламного агентства «Контур», изготовившего плакаты.
Скандал вокруг плакатов разгорелся сегодня. Курганцы разместили в соцсетях фото, на которых были изображены плакаты со словами «Оборонна», «Севостополь», «Бресткой», «Дайнеко». В мэрии Кургана быстро отреагировали на бурю негодования жителей и заявили, что не имеют к плакатам никакого отношения: рекламное агентство изготовило их на безвозмездной основе для украшения города к празднику, а руководитель «Контура» просто не проконтролировал работу.
Теперь фирма экстренно перепечатывает баннеры. Новые, правильные, буду готовы к завтрашнему дню. «Делали не специально — короткие сроки, человеческий фактор. Ошибка исправляется. Завтра все будет новое висеть», — пояснили в агентстве.
Решение о судьбе дизайнера в ближайшее время примет руководитель, определенности пока нет.
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