Курганского дизайнера, сделавшего ошибки на баннерах ко Дню Победы, не стали наказывать

Дизайнера, допустившего грубые ошибки на баннерах к 9 мая, не будут наказывать, по крайней мере пока. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на представителей рекламного агентства «Контур», изготовившего плакаты.

Скандал вокруг плакатов разгорелся сегодня. Курганцы разместили в соцсетях фото, на которых были изображены плакаты со словами «Оборонна», «Севостополь», «Бресткой», «Дайнеко». В мэрии Кургана быстро отреагировали на бурю негодования жителей и заявили, что не имеют к плакатам никакого отношения: рекламное агентство изготовило их на безвозмездной основе для украшения города к празднику, а руководитель «Контура» просто не проконтролировал работу.

Теперь фирма экстренно перепечатывает баннеры. Новые, правильные, буду готовы к завтрашнему дню. «Делали не специально — короткие сроки, человеческий фактор. Ошибка исправляется. Завтра все будет новое висеть», — пояснили в агентстве.

Решение о судьбе дизайнера в ближайшее время примет руководитель, определенности пока нет.