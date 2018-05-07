Нубийских коз приютили в конном клубе

Нубийский козел Лунный Бонус, заано-нубийская коза Красуля, трехмесячная Дафна и Фантазия с двумя малютками Бруно и Агатой живут в конном клубе уже неделю. У заводчиков случилось несчастье — сгорел дом, и администрация клуба обеспечила гостей стойлом, кормами и уходом.

«Это очень интересные козочки. Лошади в восторге, у них была интересная реакция, сначала услышали, потом увидели. Не понимали, что это за животные, как на них реагировать. Но сейчас уже все в порядке», — рассказала администратор конного клуба Оксана Новикова

У породы очень интересная внешность — длинные уши и «римский профиль», пятнистый окрас, а на спине так называемая «барсучья отметина». Однако заводчики отмечают не столько облик животного, сколько характер. Нубийских коз заводчики сравнивают с собаками. Это очень шумные и непоседливые животные. Но в то же время, очень преданные. Хозяин для них — это вожак стада. Правда, если животные не согласны с командами хозяина, выполнять не будут.

Этих коз относят к мясомолочной породе. Сразу после первого окота они дают более трех литров молока в день — это тонна в год. В еде неприхотливы, в рационе овощи и трава. А вот климат для африканских нубиек холодный.

«В этом сложности содержания, всегда приходится продумывать, как обустроить помещение так, чтобы это было наименее травматично. А уж ущерб, который козы наносят окружающему миру, колоссален. Есть поговорка: хочешь поругаться с соседом, заведи козу. Они залезут в любой огород и съедят все, что у вас выросло», — говорит заводчик Наталья Комиссаренко.

Разведение нубиек — дело прибыльное. Цена за чистопородную племенную особь начинается от 120 тысяч рублей. Из-за теплолюбивости чаще породу разводят на юге России. Правда, многие из животных адаптируются под холодный климат, отращивая к зиме теплый подшерсток.