«Доказательства» «вмешательства» России в выборы собрались опубликовать в США 

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США собирается опубликовать рекламные объявления, которые размещались в Facebook в ходе американской избирательной компании 2016 года на российские деньги, сообщают СМИ.
Источники Wall Street Journal утверждают, что за рекламу платило Internet Research Agency, якобы связанное с Россией, передает РИА «Новости».
Законодатели намерены указать, на какие группы населения были нацелены объявления, сколько они стоили, а также какое число людей их видело, передает ТАСС.
Сейчас идут споры о том, какую информацию о пользователях, которые ставили лайки и делали репосты, необходимо оставить скрытой.
Объявления могут быть опубликованы на этой неделе или позже. Планируется опубликовать 3 тыс. рекламных объявлений.