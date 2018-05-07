«Доказательства» «вмешательства» России в выборы собрались опубликовать в США

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США собирается опубликовать рекламные объявления, которые размещались в Facebook в ходе американской избирательной компании 2016 года на российские деньги, сообщают СМИ.

Законодатели намерены указать, на какие группы населения были нацелены объявления, сколько они стоили, а также какое число людей их видело, передает ТАСС

Сейчас идут споры о том, какую информацию о пользователях, которые ставили лайки и делали репосты, необходимо оставить скрытой.

Объявления могут быть опубликованы на этой неделе или позже. Планируется опубликовать 3 тыс. рекламных объявлений.