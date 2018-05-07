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США опубликуют доказательства «вмешательства» РФ в выборы
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США опубликуют доказательства «вмешательства» РФ в выборы 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США собирается опубликовать рекламные объявления, которые размещались в Facebook в ходе американской избирательной компании 2016 года на российские деньги, сообщают СМИ.
Источники Wall Street Journal утверждают, что за рекламу платило Internet Research Agency, якобы связанное с Россией, передает РИА «Новости».
Законодатели намерены указать, на какие группы населения были нацелены объявления, сколько они стоили, а также какое число людей их видело, передает ТАСС.
Сейчас идут споры о том, какую информацию о пользователях, которые ставили лайки и делали репосты, необходимо оставить скрытой.
Объявления могут быть опубликованы на этой неделе или позже. Планируется опубликовать 3 тыс. рекламных объявлений.
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