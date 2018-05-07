«Урал» на минорной ноте попрощался с «Екатеринбург Ареной»

Поражением «Урала» завершился третий тестовый матч на «Екатеринбург Арене». 6 мая со счетом 0:2 «шмели» уступили пермскому «Амкару», передает "Уралинформбюро"

Первый гол случился на 44-й минуте — в сутолоке у ворот «Урала» расторопней всех оказался Петар Занев . Окончательный счет установил вышедший на замену во втором тайме Браун Форбс, он отличился в добавленное к матчу время.

Были шансы на взятие ворот соперника и у «шмелей». Самый явный пришелся на 76-ю минуту, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Амкара». Однако Эрик Бикфалви реализовать 11-метровый не сумел.

Стоит отметить, что минувший матч оказался последним для «Урала» на «Екатеринбург Арене» в нынешнем ее виде. После четырех игр чемпионата мира, которые пройдут во второй половине июня, стадион вновь будет закрыт на реконструкцию, в ходе которой демонтируют временные трибуны.

Последний матч текущего сезона РФПЛ «шмели» проведут на выезде — 13 мая против «Ростова». В преддверии заключительного тура сезона «Урал» занимает 8-е место в турнирной таблице. Ранее по теме: Тарханов вышел на Арену