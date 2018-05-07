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«Урал» на минорной ноте попрощался с «Екатеринбург Ареной»
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«Урал» на минорной ноте попрощался с «Екатеринбург Ареной» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Поражением «Урала» завершился третий тестовый матч на «Екатеринбург Арене». 6 мая со счетом 0:2 «шмели» уступили пермскому «Амкару», передает "Уралинформбюро".
Первый гол случился на 44-й минуте — в сутолоке у ворот «Урала» расторопней всех оказался Петар Занев. Окончательный счет установил вышедший на замену во втором тайме Браун Форбс, он отличился в добавленное к матчу время.
Были шансы на взятие ворот соперника и у «шмелей». Самый явный пришелся на 76-ю минуту, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Амкара». Однако Эрик Бикфалви реализовать 11-метровый не сумел.
Стоит отметить, что минувший матч оказался последним для «Урала» на «Екатеринбург Арене» в нынешнем ее виде. После четырех игр чемпионата мира, которые пройдут во второй половине июня, стадион вновь будет закрыт на реконструкцию, в ходе которой демонтируют временные трибуны.
Последний матч текущего сезона РФПЛ «шмели» проведут на выезде — 13 мая против «Ростова». В преддверии заключительного тура сезона «Урал» занимает 8-е место в турнирной таблице. Ранее по теме: Тарханов вышел на Арену
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