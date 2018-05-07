Прогноз на матч Рубин — Уфа: всякая серия рано или поздно обрывается

«Рубин» — «Уфа». Прогноз на матч 29-го тура российской Премьер-лиги (07.05.2018, 19:30 мск).

В рамках предпоследнего тура РФПЛ будет сыгран принципиальный поединок между казанским «Рубином» и «Уфой» — по крайней мере об этом заявляют футболисты обеих команд. Но ещё более интересен этот матч не как дерби, а с точки зрения разборок в турнирном плане. Не так давно стало известно, что есть немалая вероятность того, что шестое место Премьер-лиги может стать еврокубковым, и команды, желающие попробовать свои силы в Лиге Европы, взбудоражились. Сейчас на шестой строчке находятся уфимцы, но «Рубин» отстаёт от них всего на 3 очка, которые можно отыграть уже в этом матче. Букмекеры перед матчем видят фаворитом казанцев, предлагая на их чистую победу коэффициент 1.81.

Команда

"Уфа"

29:30 "Рубин"

31:24 "Рубин"

"Рубин" очень ровно проводит весеннюю часть сезона. Команда Курбана Бердыева в восьми матчах этого календарного года проиграла лишь однажды, хотя и выиграла только 3 раза. Последняя победа «рубиновыми» была добыта в середине апреля — с крупным счётом в гостях с «Амкаром» (3:0). Но после этого казанцы не смогли дома обыграть «Ростов» (1:1), несмотря на выигранный первый тайм. А в прошлом туре в равном матче «Рубин» довольствовался ничьей в выездной встрече с московским «Динамо» (0:0).

"Уфа"

"Уфа" провела очень сложный апрель. Команде Сергея Семака провела неприятный отрезок из четырёх матчей, в которых было набрано всего 2 очка. Сперва уфимцы проиграли дома "Зениту" (1:2), после чего уступили в Туле «Арсеналу» (1:2). Далее были ничьи с соперниками из лидирующей тройки — дома с ЦСКА (1:1) и на выезде с «Локомотивом» (0:0). Причём в матче с «армейцами» «Уфа» вела в счёте долгое время, но всё же пропустила в концовке. Безвыигрышную серию удалось прервать неделю назад в домашнем матче с худшей командой чемпионата «СКА-Хабаровском» (1:0), благодаря единственному голу Сысуева, который был забит в самом дебюте матча.

Где смотреть матч

В 19:15 по московскому времени матч «Рубин» — «Уфа» будет показан на телеканале «Наш футбол». На спортивном портале LiveResult.Ru будет доступна текстовая трансляция этой встречи.

Статистика личных встреч

"Рубин" имеет преимущество над «Уфой» по статистике личных встреч: +3=3-1, разница мячей — 12:9. Но единственную победу над казанцами «Уфа» добыла именно в нынешнем сезоне — дома со счётом 2:1 (Стоцкий 36', Ванек 89' — Карадениз 3').

Интересные факты

"Рубин" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию (+2=3-0, 8:4);

В последних четырёх домашних матчах «Рубина» проходила ставка «Обе команды забьют и Тотал больше 2,5 гола»;

"Рубин" никогда не проигрывал «Уфе» на своём поле (+2=1-0, 6:3);

Во всех семи предыдущих очных матчах «Рубина» и «Уфа» проходила ставка «Обе команды забьют»;

"Уфа" имеет 3-матчевую беспроигрышную серию (+0=2-1, 2:1);

"Уфа" в выездных матчах чемпионата заработала 12 очков. Меньше только у «Анжи» (7) и «СКА-Хабаровска» (3);

В последних 14-ти выездных матчах «Уфа» победила лишь однажды (+1=7-6, 9:17);

"Уфа" более 75% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"