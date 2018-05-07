Андрей Тихонов: «Вопросы по усилению „Крыльев“ не ко мне. У меня пока нет контракта»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов отметил, что команде необходимо усиление перед выступлением в РФПЛ. Самарцы завоевали право повышения в кклассе, обыграв «Кубань» (1:0).. — Для премьер-лиги «Крыльям» требуется усиление? — Разумеется. Были команды, которые пытались играть там тем же составом, что и в ФНЛ. Мы видели, к чему это приводило… А вообще усиление необходимо не только «Крыльям», но и "Спартаку" ! И "Зениту" ! О чем говорить, если Манчини твердит, что команда недоукомплектована, хотя зарплаты там — как весь бюджет Самары. — Усиление будет точечным? — Вопрос не ко мне. У меня ведь на следующий сезон пока нет контракта. У многих футболистов контракты тоже заканчиваются в мае. (Александр КРУЖКОВ) Полное интервью Андрея Тихонова