Андрей Тихонов: «Вопросы по усилению „Крыльев“ не ко мне. У меня пока нет контракта» 

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов отметил, что команде необходимо усиление перед выступлением в РФПЛ. Самарцы завоевали право повышения в кклассе, обыграв «Кубань» (1:0)..
— Для премьер-лиги «Крыльям» требуется усиление?
— Разумеется. Были команды, которые пытались играть там тем же составом, что и в ФНЛ. Мы видели, к чему это приводило… А вообще усиление необходимо не только «Крыльям», но и "Спартаку"! И "Зениту"! О чем говорить, если Манчини твердит, что команда недоукомплектована, хотя зарплаты там — как весь бюджет Самары.
— Усиление будет точечным?
— Вопрос не ко мне. У меня ведь на следующий сезон пока нет контракта. У многих футболистов контракты тоже заканчиваются в мае. (Александр КРУЖКОВ)
Полное интервью Андрея Тихонова