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Раск: «Тампа» оказалась намного лучше «Бостона» при игре 5 на 5»
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Раск: «Тампа» оказалась намного лучше «Бостона» при игре 5 на 5» 

SPORT24.ru 22 минуты назад
Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск поле вылета из Кубка Стэнли от «Тампы-Бэй Лайтнинг» подвел краткие итоги сезона. «Брюинз» уступили в пятом матче (1:3) и проиграли всю серию в целом (1-4).
«Бостон» играл в хороший хоккей на протяжении всего сезона. Ожидания становились все выше и выше в то время, как мы понимали, что можем играть с кем угодно в этой лиге. Учитывая это, концовка оказалась разочаровывающей.
«Тампа» — хорошая команда и в конечном счете оказалась намного лучше нас при игре пять на пять», — приводит слова Раска.
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