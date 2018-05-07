Раск: «Тампа» оказалась намного лучше «Бостона» при игре 5 на 5»

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск поле вылета из Кубка Стэнли от «Тампы-Бэй Лайтнинг» подвел краткие итоги сезона. «Брюинз» уступили в пятом матче (1:3) и проиграли всю серию в целом (1-4).

«Бостон» играл в хороший хоккей на протяжении всего сезона. Ожидания становились все выше и выше в то время, как мы понимали, что можем играть с кем угодно в этой лиге. Учитывая это, концовка оказалась разочаровывающей.

«Тампа» — хорошая команда и в конечном счете оказалась намного лучше нас при игре пять на пять», — приводит слова Раска.