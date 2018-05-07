Прогноз на матч Анжи — Ахмат: кто из борцов за выживание сможет добиться успеха

«Анжи» — «Ахмат». Прогноз на матч 29-го тура российской Премьер-лиги (07.05.2018, 19:30 мск).

В предпоследнем туре РФПЛ встретятся борцы за выживание — «Анжи» в родных стенах сыграет с «Ахматом». Обеим командам необходима победа в этом матче — махачкалинцам могут обеспечить себе 14-е место по итогам чемпионата и путёвку в переходные матчи, а грозненцы могут забронировать прописку в Премьер-лиге на следующий сезон. Хотя и ничейный результат в этом матче вряд ли станет большой неудачей для обеих сторон. Букмекеры фаворита в этой встрече не выделяют, но отдают небольшое предпочтение дагестанцам — победа хозяев оценена коэффициентом 2.45.

Команда

"Ахмат"

28:34 "Анжи"

30:51 "Анжи"

"Анжи" просто ужасно провёл предыдущий месяц, заработав в пяти турах всего 1 очко. Да, календарь был непростым, но всё-таки можно было рассчитывать на большее. В начале апреля это единственное очко вырвали махачкалинцы в выездном матче с «Краснодаром» (1:1), после чего только проигрывали. Конечно, поражения дома от "Спартака" (1:4) и на выезде от "Зенита" (0:1) читались, но вот проигрыш в родных стенах «Уралу» (0:1) был воспринят практически как провал. В прошлом туре «орлы» играли в гостях с «Арсеналом», и также потерпели поражение (1:2). Но «Анжи» везёт, что «Тосно» также терпит неудачу за неудачей, опережая конкурента в борьбе за 14-е место по дополнительным показателям. В последнем матче «Анжи» играть в Москве с ЦСКА, так что лучше набирать очки в сегодняшнем матче.

"Ахмат"

"Ахмат" в первой половине апреля сменил главного тренера, и при Игоре Ледяхове грозненская команда пока что не знает горечи поражений, находясь в шаге от успешного завершения борьбы за выживание. В первом матче с новым наставником «зелёно-белые» обыграли дома «Тосно» (1:0), после чего выстояли в гостях с «Локомотивом» (0:0). Две недели назад «Ахмат» сенсационно обыграл в Москве «Спартак» (3:1), а в прошлом туре грозненцы сыграли в родных стенах вничью с «Уралом» (0:0). В последнем туре команде Ледяхова предстоит сыграть в гостях с находящимся в зоне переходных матчей «Амкаром».

Где смотреть матч

Матч «Анжи» — «Ахмат» будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 2», начиная с 19:15 по московскому времени. В текстовом формате все события этого матча будут описываться на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Анжи" немного уступает «Ахмату» по статистике личных встреч: +6=5-9, разница мячей — 24:26. Но при этом грозненцы не обыгрывали махачкалинцев в трёх последних очных встреча, в которых дважды была зафиксирована ничья, а в прошлом сезоне махачкалинцы смогли победить в Грозном. В матче первого круга нынешнего сезона «Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью, умудрившись обменяться голами на последних минутах встречи — 1:1 (Анхель 90+3' — Яковлев 90+6').

Интересные факты

"Анжи" обладает худшей обороной чемпионата — 51 пропущенный гол;

"Анжи" имеет 5-матчевую безвыигрышную серию, причём последние 4 матча были проиграны (+0=1-4, 3:9);

"Анжи" является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 2,89 гола за игру;

"Анжи" не проигрывал «Ахмату» в последних трёх очных матчах (+1=2-0, 2:1);

"Ахмат" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию (+2=2-0, 4:1);

"Ахмат" 75% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"