Студенты стали участниками олимпиады 3D_Geo_2018

Представители Геологоразведочного университета Обручевского района приняли участие в VIII Всероссийской студенческой олимпиаде по компьютерному моделированию месторождений полезных ископаемых 3D_Geo_2018.

Мероприятие проходило на базе Сибирского федерального университета в Красноярске. В олимпиаде приняли участие 10 команд из университетов Красноярска, Санкт-Петербурга, Новочеркасска, Томска, Иркутска и Москвы. Геологоразведочный университет впервые принял участие в подобном мероприятии. Главной задачей олимпиады являлось проектирование оценочных работ на свинцово-цинковом месторождении Озёрнинское, которое является упрощенным аналогом реального месторождения Озерное. Выполнить работу предлагалось с помощью любой горно-геологической информационной системы.

Команда студентов Обручевского района работала с помощью программы GeoviaSurpac, обучение которой зимой 2017 года для студентов провели сотрудники компании Dassaultsystemes Geoviarusна. Остальные команды работали в программе Micromine. Олимпиада проводилась в два этапа: заочный и очный. Заочный этап проходил дистанционно, в течение месяца до очного этапа. За это время требовалось ознакомиться с исходными данными и спроектировать оценочные работы — заложить требуемые геологические выработки. На очном этапе участники получили результаты по своим выработкам и по полученным данным проектировали в компьютерных программах модель будущего месторождения.