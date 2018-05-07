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Плакаты к 9 мая с ошибками возмутили жителей Кургана
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Плакаты к 9 мая с ошибками возмутили жителей Кургана 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Плакаты, вывешенные на улицах ко Дню Победы, возмутили жителей Кургана большим количеством грамматических ошибок, фотографии появились в одной из групп соцсети.
«А тем временем наш город Курган красочно и празднично оформляют к Дню Победы… Но вчитайтесь в эти плакаты… «оборонна» и «бресткой»», — написал автор поста.
««Севостополя» никого не смущает?», — заметила одна из участниц обсуждения.
«После отчества Дайнеко точки нет, докапываться так докапываться, какой-то дошкольник писал это все, хорошо, что даты не перепутали, низкий поклон», — написал ещё один житель города.
«Один составил текст, третий оформил, четвертый распечатал и пятый вешал… 5 человек это узкий круг кто это видел, неужели никого не смутили такие баннеры? Стыдно», — выразила своё мнение другая участница обсуждения.
«Это реальные баннеры? Даже не верится в такое невежество», — написала одна из жительниц Кургана.
«Ничего удивительного. Пришло на работу поколение товарищей, которое во всех «интернетах» голосило в три горла: «Как хочу — так и пишу, тут не урок русского языка». Вот и пожалуйста. Историю они знают плохо, русский язык, видимо, не совсем для них родной, зато высокое эго всё покрывает», — резюмировала другая участница группы.
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