Миллер: «Было ужасно неприятно, когда увидел, что Бэйкс не двигает ногами»

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джей Ти Миллер после победы над «Бостон Брюинз» в пятом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли (3:1, 4-1 в серии) прокомментировал свой силовой прием против форварда соперника Дэвида Бэйкса . После этого эпизода Бэйкс покинул лед до конца матча с подозрением на сотрясение мозга.

«Мне было ужасно неприятно, когда я увидел, что Бэйкс не двигает ногами. Я надеюсь, что с ним все нормально. Я не играю грязно. Не выцеливаю. Еще тинейджером я смотрел за тем, как играет этот парень. Мне было не по себе», — цитирует Миллера.