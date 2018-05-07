Ещё
Миллер: «Было ужасно неприятно, когда увидел, что Бэйкс не двигает ногами»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миллер: «Было ужасно неприятно, когда увидел, что Бэйкс не двигает ногами» 

SPORT24.ru 12 минут назад
Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джей Ти Миллер после победы над «Бостон Брюинз» в пятом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли (3:1, 4-1 в серии) прокомментировал свой силовой прием против форварда соперника Дэвида Бэйкса. После этого эпизода Бэйкс покинул лед до конца матча с подозрением на сотрясение мозга.
«Мне было ужасно неприятно, когда я увидел, что Бэйкс не двигает ногами. Я надеюсь, что с ним все нормально. Я не играю грязно. Не выцеливаю. Еще тинейджером я смотрел за тем, как играет этот парень. Мне было не по себе», — цитирует Миллера.
SPORT24.ru: последние новости
«Вегас» всухую разгромил «Сан-Хосе» и открыл счет в серии Рамос: «Месси оказал давление на судью, а Суарес тянул время» «Тосно» поблагодарил Боярского за поддержку: «Мужик сказал, мужик сделал»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера64
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой105
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой158
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
В «Реале» рассказали о степени серьезности травмы Роналду
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение