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Игорь Денисов: «Локомотив» сохранил меня в футболе
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Игорь Денисов: «Локомотив» сохранил меня в футболе 

Газета.Ru 29 минут назад
Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов подвел итоги сезона, который он провел в качестве капитана красно-зеленых. Слова Денисова приводит газета «Известия».
"Для меня было большой честью такое доверие. Благодарен команде и главному тренеру за это. Надеюсь, оправдал его. Вообще, я с первых дней в «Локомотиве» почувствовал настоящую семейную атмосферу в коллективе, которая дала мне глоток свежего воздуха и эмоций. Клуб сохранил меня в футболе.
Я с самого начала пообещал ему и его болельщикам, что оправдаю это доверие. Счастлив, что это удалось сделать, и мы подарили нашим поклонникам эти моменты радости. Благодарен им за поддержку в эти трудные два сезона. Сделаю все для того, чтобы снова их порадовать в будущем", — сказал Денисов.
33-летний полузащитник, права на которого принадлежали московскому «Динамо», был арендован «Локомотивом» в августе 2016 года после вылета бело-голубых в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
В феврале 2017 года он подписал с «железнодорожниками» полноценный контракт. За период выступления в стане красно-зеленых он завоевал Кубок России, а также выиграл национальное первенство.
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