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«Бессмертный полк» вновь пройдет в Оренбурге 9 мая
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«Бессмертный полк» вновь пройдет в Оренбурге 9 мая 

ProOren 26 минут назад
Фото: ProOren
Ставшая уже ежегодной памятная акция пройдет в Оренбурге 9 мая.
Колонна растянется ул. Немовской и пройдет до Водонапорной башни. По опыту прошлого года можно рассчитывать на то, что люди, пришедшие непосредственно перед началом шествия, тем не менее могут рассчитывать и на места в центре колонны. Во время сбора плотность неоднородна и как правило больше в районах, где проспект Победы пересекается с крупными транспортными артериями.
Напомним, что движение почти весь день 9 мая будет перекрыто в разных участках города. С 16:00 до 23:00 будет перекрыто движение
по пр. Победы от ул. Шевченко до ул. Терешковой,
по улице Орской от ул. Одесской до ул. Терешковой,
по ул. Степана Разина от ул. Мало-Мельничной до ул. Терешковой,
по ул. Рыбаковской от ул. Терешковой до пр. Победы,
по ул. Маршала Г. К. Жукова от пр. Победы до ул. Аксакова, на пересечении пр. Победы и ул. Немовской, пр. Победы и ул. Тракторной, пр. Победы и ул. Сухарева, пр. Победы и ул. Колесной.
Узнать больше об ограничениях движения 9 мая в Оренбурге.
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