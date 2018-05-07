«Бессмертный полк» вновь пройдет в Оренбурге 9 мая

Ставшая уже ежегодной памятная акция пройдет в Оренбурге 9 мая.

Колонна растянется ул. Немовской и пройдет до Водонапорной башни. По опыту прошлого года можно рассчитывать на то, что люди, пришедшие непосредственно перед началом шествия, тем не менее могут рассчитывать и на места в центре колонны. Во время сбора плотность неоднородна и как правило больше в районах, где проспект Победы пересекается с крупными транспортными артериями.

Напомним, что движение почти весь день 9 мая будет перекрыто в разных участках города. С 16:00 до 23:00 будет перекрыто движение

по пр. Победы от ул. Шевченко до ул. Терешковой,

по улице Орской от ул. Одесской до ул. Терешковой,

по ул. Степана Разина от ул. Мало-Мельничной до ул. Терешковой,

по ул. Рыбаковской от ул. Терешковой до пр. Победы,

по ул. Маршала Г. К. Жукова от пр. Победы до ул. Аксакова, на пересечении пр. Победы и ул. Немовской, пр. Победы и ул. Тракторной, пр. Победы и ул. Сухарева, пр. Победы и ул. Колесной.

Узнать больше об ограничениях движения 9 мая в Оренбурге.