Где не будет света в Оренбурге 10 мая?

10 мая в Оренбурге с 10.00 до 17.00 не будет электричества по следующим адресам:

улицы Чкалова (№ 55а), Чкалова (№ 33/1), Бр. Коростылевых (№ 20-24), Сахалинской (№ 5-13, 8-12), Хабаровской (№ 52, 53, 55а), Курильской (№ 9-37, 2-8), Карагандинской (№ 82-86), Восточной (№ 80), Пролетарской (№ 232), Обороны (№ 22-32, 21-35а), Фрунзе (№ 64-118а, 59-109), Комсомольской (№ 205, 207), проезду Нижнему (№ 5), Терешковой (№ 241, 241/1, 241/2, 241/3) Гражданской (№ 2-34, 1-11), Рубежинской (№ 2а-18).

Также с 09.00 до 21.00 часов свет отключат в п. Пригородный, п. Юный, п. Джеланды, п. Караванный, п. Экспериментальный, п. Чебеньки, п. Горный, п. Бродецкое, п. Приютово.

10 мая с 10.00 по 11 мая до 17.00 часов будут произведены плановые отключения электроэнергии п. Городище.

Телефон аварийной службы 56-83-38.