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Где не будет света в Оренбурге 8 мая?
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Где не будет света в Оренбурге 8 мая? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
8 мая в Оренбурге с 9.00 до 17.00 часов не будет электричества по улицам:
Родимцева (№ 14, 14/1, 16, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/1), пр. Дзержинского (№ 4а), Терешковой (№ 148/3), Октябрьской (№ 118-122, 173-179), Оренбургской (№ 167-185, 172-174), Коминтерна (№ 76-86), Мискинова (№ 50-66), Орской (№ 150-174, 178), Абдулинской (№ 1-37), Дубицкого (№ 86), Ноябрьской (№ 44), Ташкентской (№ 61-81, 42-48), Степной (№ 47-55, 42-64), Расковой (№ 10-54), Переселенцев, Томилинской, переулкам: Ярославскому (№ 2-64), Костромскому (№ 2-64, 1-63), Ижевскому (№ 1-63, 2-64), Печёрскому (№ 1-63, 2-46), Барнаульскому (№ 1-43, 2-42), Тоцкому (№ 1-43, 2-44), Сельскому (№ 2-18), Славянскому (№ 3-17, 2-26), Селивановскому (№ 33-45, 42-52), Дальнему (№ 35).
Также с 09.00 до 17.00 часов отключат электроэнергию в поселках Ростоши, Городище, Самородово, Первомайский, Караванный.
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