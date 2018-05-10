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Где в Оренбурге не будет света 11 мая?
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Где в Оренбурге не будет света 11 мая? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
11 мая с 9.00 до 17.00 в Оренбурге не будет электроэнергии по улицам:
Сахалинской (№ 5-13, 8-12), Хабаровской (№ 52, 53, 55а), Курильской (№ 9-37, 2-8), Скороходова (№ 2б-48, 7-45), Бузулукской (№ 8-16, 7-15), Приволжской (№ 1а), Епифанова (№ 49-73, 50-74), 5-ому проезду (№ 48-76, 32-38), Илекской (№ 1-101, 42-76), Прогонной (№ 1-35, 2-40), Сумской (№ 54-90, 53-73), Новосёлов (№ 51), проезду Нижнему (№ 5), Терешковой (№ 241, 241/1, 241/2, 241/3), Ноябрьской (№ 44, 46), Горохова (№ 2-30, 1-31), Невской (№ 2-48, 1-59), Донгузской (№ 2-54), Липовой (№ 7, 9, 11), Октябрьской (№ 1, 5-15, 2-26), Советской (№ 1-13), переулкам: Садовому (№ 1-9, 4), Татарскому (№ 1-15).
Также с 10.00 до 20.00 часов будут произведены плановые отключения электроэнергии в п. Пригородный, п. Овощевод, п. Городище, п. Ивановка, п. Благославенка, п. Горный, п. Приютово.
Телефон аварийной службы 56-83-38.
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