Где в Оренбурге не будет света 12 и 14 мая?

12 мая в Оренбурге с 10.00 до 17.00 часов отключат электроэнергию по улицам: Домбаровской (№ 2-42, 1-25), 1-ой Береговой (№ 1-7, 2-10), 2-ой Береговой (№ 1-13, 2-12), 3-ей Береговой (№ 1-15, 2-20), 4-ой Береговой (№ 1-7, 2-18), 5-ой Береговой (№ 1-13, 2-18), 6-ой Береговой (№ 1-29, 2-28), Манежной (№ 2-14), Обрывной (№ 1-39, 2-38), Советской (№ 9), переулку Буровому (№ 67-79).

14 мая с 10.00 до 17.00 часов не будет света по улицам: пр. Гагарина (№ 20-24, 25, 25/1, 25/2, 25а, 25б), Плеханова (№ 4, 17, 19), Сахалинской (№ 5-13, 8-12), Хабаровской (№ 52, 53, 55а), Курильской (№ 9-37, 2-8), проезду Нижнему (№ 5), Терешковой (№ 241, 241/1, 241/2, 241/3), Октябрьской (№ 1, 5-15, 2-26), Советской (№ 1-13), Скороходова (№ 2б-48, 7-45), Яицкой (№ 1-23), Ноябрьской (№ 44, 46), Липовой (№ 17), Столпянского (№ 33-81, 26-94), Украинской (№ 1-37, 2-56), Декабристов (№ 2-50, 35-51), Гоголя (№ 2-26, 1-43), Белинского (№ 2-38, 1-37), Олега Кошевого (№ 2-26, 1-27), Песчаной (№ 2-24), 20 квартал (№ 9-10), Кирпичной (№ 3-131), Ямашева (№ 4), Советской (№ 9), Мало-Луговой (№ 1-13), Арапова (№ 2-20), Мало-Сенной (№ 13-23), Бр. Черепановых (№ 1, 2, 3, 4, 5, 3-29, 40, 42), Металлистов (№ 6-66), Насыпной (№ 1-47, 16, 18, 2-44), Чернореченской (№ 1-11, 2-14, 30-42, 27-29), Пионерской (№ 1-9), Милиционерской (№ 1-17, 2-12), Маврицкого (№ 1-19, 2-2), Павловской (№ 1-15, 2-28), М. Джалиля (№ 1-23), Линейной (№ 1-19), 2-ой Линейной (№ 78-104), переулкам: Садовому (№ 1-9, 4), Крайнему (№ 1-15, 2-12), Добычному (№ 2-38, 1-35), Заводскому (№ 1-17, 2-18), Кожевенному (№ 1-11, 2-10), Скорняжному (№ 5-21, 4-8), Пустому (№ 1-17, 2-18), Сапожному (№ 2-14, 1-15), Озёрному (№ 1-9, 2-12), Урюпинскому (№ 1-5, 2-6), Токарному (№ 2-24, 1-15).

Также с 9.00 до 18.00 часов без электричества останутся жители п. Подмаячный (10-11, 14-19, 20 кварталы), п. Пригородный, п. Овощевод, п. Городище, п. имени Чкалова, п. Весенний.

Телефон аварийной службы 56-83-38.