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Женственная мускулатура фитнес-модели поразила Ригу
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Женственная мускулатура фитнес-модели поразила Ригу 

Все новости Новосибирской области 25 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Дефиле в вечернем платье в пол, высокие каблуки, свет софитов, искрящиеся купальники — это не о показе мод, а о новой спортивной категории бодибилдинга — фитнес-модель.
Дисциплина новая для всего мира. Чемпионат Европы в Риге проводился лишь во второй раз в истории. На соревнованиях спортсменки должны «презентовать» себя — в приоритете именно женственная мускулатура, красивая талия, ноги. Все части тела должны быть упругими и иметь хорошую форму при минимальном количестве подкожного жира.
— Категория «фитнес-модель» очень женственная, несмотря на пятидневные тренировки, тем не менее остается женственность, грация. Для меня очень важно оставаться в форме девушки, спортивной девушки, которая тренируется в зале. Меня привлек чемпионат тем, что там два раунда, это немного нестандартная номинация. Я очень люблю платья, красивые вещи, и поэтому мне удается совмещать красоту и спорт, — рассказала победительница Кубка Европы в категории «фитнес-модель» Инесса Петрова.
В Сибири Инесса Петрова боролась лишь за место в тройке лучших, но рискнула и поехала в Латвию на чемпионат Европы. Оттуда вернулась с золотой медалью и кубком. Хотя сценарий выступления отличался от привычного. Обычно участницы проводят два раунда — в купальнике и вечернем платье. В Риге спортсменок ждала двойная нагрузка — руководство во главе с президентом международной Федерации бодибилдинга и фитнеса решило провести максимально объективный чемпионат.
— Для меня это не было особо сложным, я всегда слежу за своим питанием и пью много воды. Чтобы держать мышцы в тонусе, я всегда отрабатываю походку. Мои тренировки — это неотъемлемая часть жизни, — говорит Инесса Петрова.
Впереди у сибирячки Гран-при Байкала — в начале августа в Иркутске. Также Инесса получила приглашение на октябрьский чемпионат мира — он пройдет в Польше.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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