Молодость в обмен на Победу. Как сегодня живут ветераны

Ветераны Великой Отечественной войны сегодня, несмотря на возраст и последствия боевых ранений, продолжают общественную работу. Одни ходят к школьникам на уроки памяти, другие сажают деревья и устанавливают стелы в память о погибших товарищах. С теми, кто отдал молодость за Победу, общалась корреспондент « АиФ в Кузбассе».

Сбитый немецкий самолёт

В преддверии празднования Дня Победы застать дома кемеровчанку Анну Котенко практически невозможно. Каждый день у 95-летней женщины расписан буквально по минутам: встреча с журналистами, беседы со школьниками и многое другое. А 9 Мая Анна Васильевна пойдёт на праздничный митинг.

На фронт Анна Котенко, можно сказать, сбежала в 1942 г. Отец отговаривал, увещевал, объяснял, что война — это не девчоночье дело. Девушке тогда было 19 лет, и она только-только окончила педагогический техникум. В июне Анна Васильевна вместе с другими девушками прибыла на станцию Купинск (Харьковская область). Чуть меньше месяца их готовили в зенитчицы. Учили отличать свои самолёты от фашистских. Одни, рассказывает ветеран, шумят звонко, другие — глухо. В 1943 г. взвод передали на пополнение в четвёртый зенитно-пулемётный полк, который воевал в Воронеже. В одну из мартовских ночей 1945 г. находящаяся на своём посту Анна Котенко сбила вражеский самолёт. Женщину наградили орденом Красной Звезды. Как признаётся сегодня Анна Васильевна, эта звезда — самая дорогая награда.

Работала, как взрослая

Маргарита Волошина

Кемеровчанка Маргарита Волошина в боях не участвовала. 16-летней девушкой она увидела лицо войны в блокадном Ленинграде. В первые же дни блокады семиклассница пошла работать в колхоз. Молотила хлеб, колотила гробы… «Была у нас молотилка » Красный Октябрь ». Однажды лента забилась. Мне бы отключить молотилку, а ума-то ещё не было, так платье затащило… Хорошо, что вырвало только до пояса, саму не затянуло. Ещё мы, подростки, собирали по городу покойников в ящики и увозили на кладбище», — рассказывает Маргарита Фёдоровна. В поисках крупинок жжёного сахара она вместе с другими детьми бегала на пожарище к Бадаевским складам.

«В ноябре 1941 г. маме сказали, что я должна в лесу нарубить и привезти две тонны берёзовых прутьев для корма лошадям. На улице стоял мороз 40 градусов, снегу по пояс. Мама не разрешила. Так мне карточку не дали… И мы трое (я, мама и младшая сестра) жили на 250 г хлеба», — вспоминает Маргарита Фёдоровна. Сегодня женщина одна из дома почти не выходит. Но её часто навещает племянник. Для него она всегда была и есть «тётя Риточка». Он выводит тётю на «экскурсии» и прогулки по городу. На День Победы мужчина всегда сопровождает блокадницу на митинг.

«Дел ещё много»

Анатолий Терехов

Ветерану войны Анатолию Терехову было 15 лет, когда началась война. На фронт его сразу не взяли из-за возраста, и парень пошёл работать в колхоз, а потом на оборонный завод № 652. В марте 1944 г. Анатолия Михайловича призвали на фронт. Юноша попал в 183-ю танковую бригаду, которая освобождала Польшу и Восточную Пруссию. В бою его контузило, но от госпиталя фронтовик отказался и остался в своей медсанчасти. Ничего не слышал, плохо говорил, голова раскалывалась… Но он вернулся в свой танковый батальон, когда шли бои в районе Кёнигсберга. «Мы его взяли, и 10 апреля 1945 г. наша фронтовая жизнь закончилась… Из 197 человек выжили только 12», — вспоминает ветеран.

Уже больше 30 лет Анатолий Михайлович высаживает кедры на местах боевой славы в память о погибших товарищах. В прошлом году общественник добился, чтобы скверу у областной библиотеки им. В. Д. Фёдорова присвоили название «Сквер юности». «В 1939 г. комитет комсомола решил озеленить этот сквер. Мы, тогда ещё школьники, с энтузиазмом принялись работать. Место было очень заболочено. Мы рыли канавы, осушали землю. Когда началась война, ребята из десятых классов собрались в центре сквера и все дали клятву, что победим и вернёмся домой… Вернулись не все. На фронтах погибли 60 человек наших однокашников», — вспоминает фронтовик.

В прошлом году ветеран-активист получил премию конкурса «Народный герой Кузбасса» в номинации «Инициатива». Свои 100 тыс. руб. фронтовик направил на установление стелы из красного гранита и закладного камня в сквере у библиотеки, где в будущем должен появиться памятник «Школьный вальс». 8 мая пройдёт торжественное открытие сквера, 9 Мая фронтовик пойдёт на митинг, а 10-го уже поедет в Курскую область высаживать кедры.