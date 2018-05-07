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Райан Макдона: «Я не хотел подставить Василевского»
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Райан Макдона: «Я не хотел подставить Василевского» 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Защитник «Тампы» Райан Макдона после матча плей-офф против «Бостона» (3:1, 4-1) отметил игру голкипера Андрея Василевского. Россиянин спас команду в конце встречи, когда Макдона заработал удаление.
— Конечно, я не хотел быть тем, кто поставит Василевского в такое положение в концовке, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Макдоны. — Было здорово видеть, как все справились с меньшинством и жертвовали собой. Наше меньшинство находилось под микроскопом всю серию, будет справедливо заметить, что они нанесли нам кое-какой урон. Но в решающий момент было важно увидеть, как мы «убили» эти две минуты.
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