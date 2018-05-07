Капитан «Локомотива» поблагодарил президента клуба и тренера Семина

"Я всегда верю в себя, работаю с максимальным рвением на тренировках и играх. Всегда любил футбол, люблю его по-прежнему и буду любить до конца жизни. Поэтому всегда верил в успех, даже в сложные для себя времена. Но футбол — командный вид спорта. В нем трофеи и победы не завоевываются в одиночку. И без «Локомотива», без партнеров по команде, тренерского штаба и руководства ничего бы у меня не получилось.

Поэтому безумно благодарен Юрию Павловичу Семину и Илье Леонидовичу Геркусу за то, что пригласили меня в «Локо», поддерживали все это время и вернули на эту вершину. Никогда им этого не забуду, как и всем футболистам команды и персоналу клуба. Это наша общая победа", — цитирует Денисова газета «Известия»

33-летний полузащитник, права на которого принадлежали московскому «Динамо», был арендован «Локомотивом» в августе 2016 года после вылета бело-голубых в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

В феврале 2017 года он подписал с «железнодорожниками» полноценный контракт. За период выступления в стане красно-зеленых он завоевал Кубок России, а также выиграл национальное первенство.