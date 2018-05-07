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Костромской инженер стал лучшим пастухом Центральной России
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Костромской инженер стал лучшим пастухом Центральной России 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
6 мая в Костроме выбирали главного пастуха Центральной России. За звание лучшего пастыря боролось пять мужчин из Ростова, Ярославля и Костромы. Конкурсанты обливались ледяной водой, сажали деревья, ловили гусей и даже пили молоко на скорость Подробности в репортаже K1NEWS.RU.
Празднование Егорьева дня началось со смотров собак: на сцене собрались серьезные стражи вроде 40 килограммового бернского зенненхунда, швейцарской овчарки или самоедской лайки. В числе претендентов на звание лучшей пастушьей собаки был замечен бенгальский кот.
После этого самопровозглашенных пастухов ждало суровое задание: каждый должен был облиться ледяной водой из железного ковша. По словам организаторов, именно так раньше начинался рабочий день пастыря.
В это время гости развлекались лаптой, игрой в дженгу, малыши лепили из глины и с удовольствием кормили коз травой. Не обошлось и без концерта.
Разумеется, организаторы не могли оставить гостей без угощенья: в числе кушаний были сырные конфеты, похлебка, фирменный зефир и сушеная смоква.
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Пастухов тестировали в несколько этапов: мужчины пили молоко на скорость, гонялись за гусями, пробовали сбить цель кнутом и, как полагается настоящим хозяевам, сажали деревья.
В результате первое место и звание лучшего пастуха Центральной России досталось Алексею Кузнецову.
Вообще, я инженер, сижу в офисе. Все участники старались, я только пробовал свои силы. Победил, наверное, за счет везения. Зато теперь могу работать пастухом, — прокомментировал Алексей.
По заверениям организаторов, это не последние выборы пастуха в Костромской области. Подобный фестиваль планируется провести в следующем году.
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