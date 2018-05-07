Эусебио Ди Франческо: «Иногда победы проходят благодаря настрою, а не красивому футболу»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал, благодаря чему его команде удалось обыграть «Кальяри» (1:0) в 36-м туре чемпионата Италии

— Отдаю должное «Кальяри» за их игру, но я знал, что у меня в распоряжении много футболистов. К сожалению, Костас Манолас получил травму, и мы должны похвалить Элио Капрадосси, который сыграл очень хорошо и сделал все, чтобы использовать свой шанс. Он все время упорно работал на тренировках и использовал свой шанс, — цитирует тренера Football Italia. — Манолас хромает. Я думаю, что там что-то большее, чем ушиб. На этом этапе все матчи сложные, но мы приехали сюда и добились тяжелой победы. Иногда ты побеждаешь благодаря настрою, а не яркому футболу. «Кальяри» был настроен очень серьезно, но и мы допустили много ошибок в защите. Причиной этого в том числе была усталость. Чемпионская гонка? В плане красивого футбола «Наполи» показал больше, но «Ювентус» — это победитель, и они еще раз это доказали.