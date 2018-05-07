В Биробиджане уволен спавший на заседаниях судья

Квалификационная коллегия судей Еврейской автономной области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи из-за того, что тот спал на заседаниях. Сам судья объяснил ненадлежащее исполнение обязанностей проблемами в семье, из-за которых он вынужден принимать успокоительное.

Как пишет РЕН-ТВ, знакомый с результатами служебной проверки, назначенный в октябре 2013 года на должность судьи Биробиджанского районного суда также неоднократно нарушал закон, допускал волокиту и недостойное поведение.

Провинившегося лишили шестого квалификационного класса судьи.