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Андрей Кириленко: Хочется увидеть красно-зеленое противостояние в финале Евролиги
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Андрей Кириленко: Хочется увидеть красно-зеленое противостояние в финале Евролиги 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко хочет увидеть в финале Евролиги противостояние московского ЦСКА и литовского «Жальгириса». Об этом он заявил ТАСС.
"Финал четырех" Евролиги пройдет с 18 по 20 мая в Белграде. В полуфиналах ЦСКА сыграет с испанским "Реалом", а «Жальгирис» — с турецким «Фенербахче».
"Все четыре клуба разные, но абсолютно высокого уровня. Мне бы лично очень хотелось увидеть финал ЦСКА — «Жальгирис». Хочется увидеть красно-зеленое противостояние", — сказал Кириленко.
"Не стоит думать, что «Жальгирис» драматически слабее других участников «Финала четырех» — это очень тренерская команда, системная, которая выжимает максимум из тех ресурсов, что есть", — сказал Кириленко.
Кириленко очень хочет, чтобы ЦСКА выиграл Евролигу.
"Но как показывает практика, жизнь, команды, участвующие в «Финале четырех», имеют абсолютно равные шансы, чтобы выиграть. Тем более этот мини-турнир будет проходить на нейтральной территории", — сказал Кириленко.
Баскетболисты ЦСКА в шестой раз подряд сыграют в «Финале четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016).
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