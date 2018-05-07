Андрей Кириленко: Хочется увидеть красно-зеленое противостояние в финале Евролиги

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко хочет увидеть в финале Евролиги противостояние московского ЦСКА и литовского «Жальгириса». Об этом он заявил ТАСС

"Финал четырех" Евролиги пройдет с 18 по 20 мая в Белграде. В полуфиналах ЦСКА сыграет с испанским "Реалом" , а «Жальгирис» — с турецким «Фенербахче».

"Все четыре клуба разные, но абсолютно высокого уровня. Мне бы лично очень хотелось увидеть финал ЦСКА — «Жальгирис». Хочется увидеть красно-зеленое противостояние", — сказал Кириленко.

"Не стоит думать, что «Жальгирис» драматически слабее других участников «Финала четырех» — это очень тренерская команда, системная, которая выжимает максимум из тех ресурсов, что есть", — сказал Кириленко.

Кириленко очень хочет, чтобы ЦСКА выиграл Евролигу.

"Но как показывает практика, жизнь, команды, участвующие в «Финале четырех», имеют абсолютно равные шансы, чтобы выиграть. Тем более этот мини-турнир будет проходить на нейтральной территории", — сказал Кириленко.

Баскетболисты ЦСКА в шестой раз подряд сыграют в «Финале четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016).