Футболисты «Авангарда» перед поездкой в Волгоград сняли клип с настроем на победу

Фктболисты клуба «Авангард» , которым 9 мая предстоит встретиться на «Волгоград Арене» с «Тосно», решили потратить свободное время на съемки клипа. «Без кубка не вернемся!» — под таким названием опуликовал футбольный клуб ролик на своем канале в Интернете.

Текст песни, которая звучит в клипе, дает понять, что футболисты «Авангарда» решительно настроены на победу:

Из полдей мы едем в Волгоград,

И в поля без кубка не вернемся,

Победит наш курский «Авангард»

И появится у клуба спонсор.

«Авангард» собирается в Волгоград

По сюжету болеть за своих футболистов в Волгоградские собираются многие жители Курска. Это и школьник, который сбегает с уроков, и пенсионер, сбегающий от жены, и вольняющийся ради любимой команды начальник.

Кстати, в песне есть и другие слова, судя по которым становится понятно, что есть вещи, которые очевидно роднят Волгоград и Курск. Прежде всего, это плохие дороги. О своих футболисты «Аванграда» поют в самом начале. Возможно, данное обстоятельство поможет футболистам почувствовать себя, как дома, придаст уверенности и приведет к победе.