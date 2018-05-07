Футболисты «Авангарда» перед поездкой в Волгоград сняли клип с настроем на победу 

Фктболисты клуба «Авангард», которым 9 мая предстоит встретиться на «Волгоград Арене» с «Тосно», решили потратить свободное время на съемки клипа. «Без кубка не вернемся!» — под таким названием опуликовал футбольный клуб ролик на своем канале в Интернете.
Текст песни, которая звучит в клипе, дает понять, что футболисты «Авангарда» решительно настроены на победу:
Из полдей мы едем в Волгоград,
И в поля без кубка не вернемся,
Победит наш курский «Авангард»
И появится у клуба спонсор.
«Авангард» собирается в Волгоград
По сюжету болеть за своих футболистов в Волгоградские собираются многие жители Курска. Это и школьник, который сбегает с уроков, и пенсионер, сбегающий от жены, и вольняющийся ради любимой команды начальник.
Кстати, в песне есть и другие слова, судя по которым становится понятно, что есть вещи, которые очевидно роднят Волгоград и Курск. Прежде всего, это плохие дороги. О своих футболисты «Аванграда» поют в самом начале. Возможно, данное обстоятельство поможет футболистам почувствовать себя, как дома, придаст уверенности и приведет к победе.