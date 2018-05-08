Илья Жигулев: Погребняк с костылями полетит в Волгоград

В Волгограде состоится один из самых необычных финалов Кубка страны: выступающий в ФНЛ курский «Авангард» сыграет с «Тосно», который может покинуть премьер-лигу уже в выходные. Формально это матч за путевку в групповой этап Лиги Европы-2018/19. Но победитель рискует туда и не попасть, если не пройдет лицензирование РФС УЕФА . Вчера мы дозвонились до арендованного полузащитника тосненцев Ильи Жигулева , который летом может вернуться в «Краснодар», имеющий путевку в квалификацию ЛЕ.

«РФПЛ ОТОШЛА НА ВТОРОЙ ПЛАН»

— После поражения «Анжи» от «Ахмата» ваша команда сохранила шансы на участие в стыковых матчах РФПЛ/ФНЛ. В каком настроении «Тосно» готовится к кубковому финалу? — Вылет в Волгоград — утром во вторник. Там проведем одну тренировку. Потом — матч. Для большинства из нас это главное событие в карьере. Поэтому настрой запредельный. Все мысли об «Авангарде». РФПЛ отошла на второй план. Ненадолго.

— То, что курская команда — середняк ФНЛ, делает вас фаворитами? — Они выбили из Кубка ЦСКА и «Амкар». Это о многом говорит. Мы играли с «Авангардом» на зимних сборах. У них крепкая, цепкая команда. Ждем сложного матча. Это финал Кубка! Какие тут могут быть фавориты?

— Много игр «Авангарда» видели? — На очень подробный анализ времени не было. Но повторюсь, по зимним сборам мы составили впечатление о Курске. Они хорошо контролируют мяч, плотно действуют в защите. Будет еще один просмотр. Уже в Волгограде. Тогда получим от тренеров полную информацию.

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«ВПЕРЕДИ РАЗГОВОР С МУСАЕВЫМ»

— «Волгоград Арена» летом примет матчи чемпионата мира. Это добавляет финалу статусности? — Мы играли на многих классных аренах. Опробовать еще одну — интересно. Ждем большого наплыва болельщиков. Наверняка для Волгограда, да еще в День Победы финал Кубка — колоссальное событие.

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— Ходят слухи, что «Тосно» — почти банкрот. Напрягает? — Давайте не будет об этом сейчас. Не время. Мы не опустим рук, несмотря ни на что. Попробуем и Кубок выиграть, и сохранить прописку в премьер-лиге через стыки с «Енисеем».

— Если все будет хорошо, останетесь в «Тосно» еще на сезон? — Мне звонили из «Краснодара». Вроде бы моя игра в этом сезоне их устраивает. Поэтому могу вернуться в команду, которой принадлежу. Однако впереди еще два матча. Очень важных для «Тосно». После них наверняка переговорю с новым главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым . Мы еще не общались. Тогда многое прояснится.