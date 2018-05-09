Мэр Волгограда: конечно, мы ждали в финале Кубка России «Спартак»

Мэр Волгограда Андрей Косолапов рассказал о подготовке к финалу Кубка России «Тосно» — «Авангард», который пройдёт сегодня, 9 мая, на «Волгоград-Арене».

«Конечно, мы все ждали «Спартак» . Были бы готовы встретить и 20 тыс. спартаковцев, выйди их команда в финал.

Мы рады всем гостям на финале Кубка России. Волгоградцы выразили это в желании заполнить арену: все билеты реализованы. Они бесплатные, потому что мы хотим видеть на стадионе тех, кто хочет быть на игре, не имея финансовой возможности.