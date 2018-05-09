Мэр Волгограда: конечно, мы ждали в финале Кубка России «Спартак» 

Мэр Волгограда Андрей Косолапов рассказал о подготовке к финалу Кубка России «Тосно» — «Авангард», который пройдёт сегодня, 9 мая, на «Волгоград-Арене».
«Конечно, мы все ждали «Спартак». Были бы готовы встретить и 20 тыс. спартаковцев, выйди их команда в финал.
Мы рады всем гостям на финале Кубка России. Волгоградцы выразили это в желании заполнить арену: все билеты реализованы. Они бесплатные, потому что мы хотим видеть на стадионе тех, кто хочет быть на игре, не имея финансовой возможности.
Перепродажи билетов меня напрягли. Мы организовываем бесплатный праздник футбола. Вся деятельность перекупщиков будет пресекаться полицией», — передаёт слова Косолапова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.