Ещё
Мэр Волгограда: конечно, мы ждали в финале Кубка России «Спартак»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэр Волгограда: конечно, мы ждали в финале Кубка России «Спартак» 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мэр Волгограда Андрей Косолапов рассказал о подготовке к финалу Кубка России «Тосно» — «Авангард», который пройдёт сегодня, 9 мая, на «Волгоград-Арене».
«Конечно, мы все ждали «Спартак». Были бы готовы встретить и 20 тыс. спартаковцев, выйди их команда в финал.
Мы рады всем гостям на финале Кубка России. Волгоградцы выразили это в желании заполнить арену: все билеты реализованы. Они бесплатные, потому что мы хотим видеть на стадионе тех, кто хочет быть на игре, не имея финансовой возможности.
Перепродажи билетов меня напрягли. Мы организовываем бесплатный праздник футбола. Вся деятельность перекупщиков будет пресекаться полицией», — передаёт слова Косолапова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Чемпионат.com: последние новости
В ЮАР поставили мировой рекорд Гиннесса, улучшив достижение Уолкотта Велленс: меня беспокоит, что Вальверде не объяснил свою дисквалификацию Кенийская бегунья умерла в возрасте 22 лет
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой182
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко444
Медведев породил новый анекдот про Мутко490
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву8
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение