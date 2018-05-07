Марсело: «Реал» доминировал, но нас подвела реализация"

Фланговый защитник мадридского "Реала" Марсело высказался о ничейном исходе поединка против каталонской «Барселоны».

"Наша команда заслуживала победы. «Реал» доминировал и контролировал ход встречи, однако нас подвела реализация. Нормально провели первую половину, а после перерыва до конца бились за победу.

В моменте с моим падением в штрафной арбитр обязан был ставить пенальти. Удаление Серхи Роберто? Я ощутил удар по лицу.

Ничего страшного не случилось, это футбол. Рефери может ошибаться, особенно в таких играх", — приводит слова бразильца AS.

Напомним, что вчерашнее «эль класико» завершилось со счетом 2:2.