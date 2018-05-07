Как закончил свои дни самый результативный снайпер Гитлера

На счету этого австрийца 345 убитых солдат и офицеров Красной Армии. Такую цифру подтверждали сослуживцы Хетценауэра, следившие за его «достижениями».

Сам снайпер утверждал, что число его жертв в действительности было гораздо больше.

Горный стрелок

После разгрома фашистской Германии Хетценауэр попал в советский плен и отсидел несколько лет в лагерях ГУЛАГа, после чего вернулся на родину, в Бриксен-им-Тале, где и скончался в возрасте 79 лет.

Снайпером тиролец Хетценауэр стал в 1944 году, пройдя трехмесячные курсы. При стрельбе предпочитал использовать винтовку «Mauser К98k» с шестикратным оптическим прицелом. В том же 1944 году он дважды был награждён Железным крестом, первой и второй степени, а за несколько дней до капитуляции Германии получил высший орден Третьего рейха — Рыцарский крест Железного креста.

Как он охотился за нашими военнослужащими

Бывшие гитлеровские снайперы, многие из которых так же, как Маттиас Хетценауэр, дожили до глубокой старости, охотно делились своими воспоминаниями, рассказывая о специфике своей «работы».

Вот как организовывал процесс точечной ликвидации живой силы противника наиболее результативный гитлеровский стрелок.

Поразить свою жертву в голову Хетценауэр мог с 600 метров, а подавить огневую точку в амбразуре — с 500 метров. Удачные выстрелы по человеческой фигуре он делал с расстояния в 700–800 метров. Самая дальняя дистанция, с которой он убил врага, равнялась 1100 метрам. Обычно на таком расстоянии стрельба мало результативна, но гитлеровские стрелки часто вели огонь просто для того, чтобы показать противнику, что он на мушке, несмотря на дальность расположения позиций. Как правило, Хетценауэр второго выстрела не делал, поражая цель с первого раза. Почти всегда он выходил на позицию с наблюдателем, который выступал ещё и в качестве свидетеля уничтожения противника. Если же подтвердить факт попадания в цель было некому, то она не засчитывалась. [С-BLOCK]

В бой снайперы шли вместе с атакующими. Предварительно они должны были уничтожить командиров и наблюдателей противника, а также персонал расчётов орудий и пулеметов. По ночам гитлеровские снайперы не работали, и вообще командование давало им боевые задания только в рамках их узкой специализации: их берегли как ценные боевые единицы. Ночью они могли только подготовить себе позицию для дневной лёжки, не более того.

При наступлении противника в задачу Хетценауэра входило вывести из строя командиров, чтобы атака захлебнулась. Однажды в течение одного дня он убил подряд всех офицеров советского пехотного подразделения, восемь раз поднимавших бойцов в бой. Как вспоминал снайпер, командиры были легко отличимы от остальной массы пехоты, поэтому представляли собой сравнительно легкую мишень. Вообще оборонительные бои давали самый щедрый снайперский «урожай» — атакующий враг сам шёл навстречу верной смерти.

Советские снайперы тоже доставляли много проблем гитлеровцам. Дуэли стрелков были обычным делом во время войны, и, как правило, они длились до того момента, пока один из соперников не погибал в поединке, в котором нужно было доказать своё превосходство не только в точности выстрела, но, что немаловажно, в умении маскироваться, проявлять выдержку и военную хитрость.

Как считал Хетценауэр, об эффективности снайпера говорит не количество убитых им людей, а его способность изменять ход сражения в пользу своей стороны: например, устранение офицеров подразделений деморализует личный состав, в результате чего наступление срывается.