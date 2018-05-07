Ещё
Зауральская спортсменка лидировала на соревнованиях в Италии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зауральская спортсменка лидировала на соревнованиях в Италии 

45.ru 53 минуты назад
Фото: 45.ru
Людмила Пшеничникова стала лучшей на соревнованиях по стендовой стрельбе в Италии. В городе Тоди разыграли первые медали среди женщин в олимпийском упражнении «Трап». Мастер спорта международного класса из Курганской области, победитель этапа Кубка мира Людмила Пшеничникова завоевала золото.
— Людмила поразила 114 мишеней из 125 возможных в квалификации и прошла в финал по результатам перестрелки. В решающей части Людмила поразила 41 мишень — на 2 больше, чем ее ближайшая преследовательница, — сообщается на сайте Cтрелкового союза России.
Второе место заняла Сара Алхав из Кувейта, третьей стала итальянка Федерика Капорускио. В командном зачете россиянки Екатерина Рабая, Татьяна Барсук и Людмила Пшеничникова одержали уверенную победу, поразив 347 мишеней из 375 возможных. Серебро и бронза у Италии.
45.ru: последние новости
В администрации Кургана рассказали, откуда ошибки на плакатах к 9 мая Легкоатлетическая эстафета ввергла центр Кургана в транспортный коллапс Спортсмен из Шадринска признан сильнейшим атлетом мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера71
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой122
«Изменщицу» Медведеву гонят из России15
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой162
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
Видео
04:12
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение