Зауральская спортсменка лидировала на соревнованиях в Италии

Людмила Пшеничникова стала лучшей на соревнованиях по стендовой стрельбе в Италии. В городе Тоди разыграли первые медали среди женщин в олимпийском упражнении «Трап». Мастер спорта международного класса из Курганской области, победитель этапа Кубка мира Людмила Пшеничникова завоевала золото.

— Людмила поразила 114 мишеней из 125 возможных в квалификации и прошла в финал по результатам перестрелки. В решающей части Людмила поразила 41 мишень — на 2 больше, чем ее ближайшая преследовательница, — сообщается на сайте Cтрелкового союза России.