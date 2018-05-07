Ростовчан удивил строящийся замок рядом с новым парком

Жители Ростова удивились мрачному зданию, которое строится между территорией парка «Левобережный» и стадионом «Ростов-Арена». Соответствующие фотографии были опубликованы в популярном городском паблике в социальных сетях. Его подписчики так и не пришли к единому мнению о назначении строения, а предположения сыпались самые разные: торговый центр, отель, храм, жилой комплекс, казино, вытрезвитель, общежитие, СИЗО для футболистов, публичный дом, замок Дракулы.

При этом очевидцы отметили, что на заборе вокруг стройки нет паспорта объекта.

Напомним, парк «Левобережный» открылся 1 мая, ростовчане сразу же по достоинству оценили новую территорию для прогулок и активного отдыха.