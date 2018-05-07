В Самарской области осудят парня, обокравшего инвалида

Следственное отделение О МВД России по Жигулевску закончило расследование уголовного дела о краже, сообщает пресс-служба главка. Как следует из материалов дела, в марте этого года днем на остановке общественного транспорта 48-летний житель города-сателлита Тольятти, инвалид второй группы, познакомился с молодым человеком. Мужчина рассказал новому знакомому, что хочет продать принадлежащий ему магнитофон. Юноша согласился приобрести технику, если она ему понравится. После чего оба направились в квартиру к потерпевшему. Парень посмотрел на товар и предложил совершить сделку на следующий день, когда у него будут деньги.

В ходе дальнейшего общения хозяин магнитофона показал гостю три новые денежные купюры номиналом 2 тыс. рублей. Он положил их на стол в комнате и вышел на кухню разлить чай. Злоумышленник похитил купюры на общую сумму 6 тыс. рублей и, сославшись на неотложные дела, ушел. Пострадавший заметил пропажу через несколько часов и обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции.

Правоохранители опросили инвалида и установили возможных свидетелей его знакомства с похитителем. В итоге подозреваемого задержали на одной из улиц города. Во время допроса молодой человек 1998 года рождения признал вину и раскаялся в содеянном. Украденные деньги он потратил денежные средства на продукты питания. Ранее юноша не привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: e107.org.ru