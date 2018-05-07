Митинг Памяти состоялся в Орехове-Борисове Южном

Приуроченный к празднованию 73-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне митинг развернулся 4 мая в районе Орехово-Борисово Южное. Торжественная церемония возложения цветов состоялась у стелы рядом с Центром культуры и искусства «Авангард».

В преддверии Дня Великой Победы к памятнику погибшим во время Отечественной войны 1941-1945 годов жителям деревень, на месте которых впоследствии возникли районы Зябликово, Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное, пришли более 50 человек.

Со слов организаторов, в митинге приняли участие глава района Валентина Козельская , председатель Молодежной палаты Алексей Юдаев, муниципальные депутаты и представители четырех учебных заведений.

Кадеты местных школ выстроились у стелы почетным караулом, а ученики младших классов выпустили в небо символических белых журавлей и возложили к мемориалу цветы. Таким образом ветераны, члены общественных организаций, школьники и другие жители района почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне.

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