Ещё
Митинг Памяти состоялся в Орехове-Борисове Южном
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мутко получит неожиданную должность
Мутко получит неожиданную должность

Митинг Памяти состоялся в Орехове-Борисове Южном 

Южные горизонты 5 часов назад
Приуроченный к празднованию 73-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне митинг развернулся 4 мая в районе Орехово-Борисово Южное. Торжественная церемония возложения цветов состоялась у стелы рядом с Центром культуры и искусства «Авангард».
В преддверии Дня Великой Победы к памятнику погибшим во время Отечественной войны 1941-1945 годов жителям деревень, на месте которых впоследствии возникли районы Зябликово, Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное, пришли более 50 человек.
Со слов организаторов, в митинге приняли участие глава района Валентина Козельская, председатель Молодежной палаты Алексей Юдаев, муниципальные депутаты и представители четырех учебных заведений.
Кадеты местных школ выстроились у стелы почетным караулом, а ученики младших классов выпустили в небо символических белых журавлей и возложили к мемориалу цветы. Таким образом ветераны, члены общественных организаций, школьники и другие жители района почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Музыкально-танцевальный концерт ко Дню Победы дадут в Орехове-Борисове Южном (далее…)
Это неполный текст новости
Южные горизонты: последние новости
Митинг в честь Дня Победы прошел на Автозаводской площади Германа Титова уволили с поста главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги «Спартак» Волейболистки московского «Динамо» уступили «Галатасараю» в матч Лиги чемпионов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева выступила с официальным заявлением71
Кабаева дала откровенное интервью169
Медведева переезжает в Канаду30
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера97
Определено будущее гражданство Медведевой9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение