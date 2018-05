Зидан 5 минут ждал Иньесту, чтобы попрощаться

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» 5 минут ждал капитана соперников Андреса Иньесту , чтобы попрощаться с ним, сообщает Marca. Наставник мадридцев тепло поприветствовал хавбек, который проводит последний сезон в составе каталонцев.

Zinedine Zidane waited behind for 5 minutes… ⏰ He had a special task to complete before leaving the Camp Nou. He wanted to give Andres Iniesta a farewell hug 🤗 https://t.co/Y8yqgyRw2H pic.twitter.com/WRQeaIKHM1

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 6 мая 2018 г.