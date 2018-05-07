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Ростовские спортсменки стали первыми в состязаниях по художественной гимнастике
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Ростовские спортсменки стали первыми в состязаниях по художественной гимнастике 

161.ru 28 минут назад
Фото: 161.ru
Первенство по художественной гимнастике физкультурно-спортивного объединения «Юность России» состоялось в начале мая. Ростовские гимнастки стали победителями и призерами соревнований. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
― Спортсменки показали высокий профессионализм и волю к победе в упорной борьбе и привезли в донскую столицу пять первых мест, одно второе место и одно третье место, ― сообщает мэрия.
Всего в состязаниях приняло участие более 250 спортсменов из 20 городов.
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