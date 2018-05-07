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Терминалы оплаты компании «Аэроэкспресс» смогут принимать купюры номиналом 200 и 2 тыс. руб. с середины мая
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Терминалы оплаты компании «Аэроэкспресс» смогут принимать купюры номиналом 200 и 2 тыс. руб. с середины мая 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Терминалы оплаты Аэроэкспресс будут с середины мая начнут принимать купюры номиналом 200 и 2 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».
«В настоящее время компания «Аэроэкспресс» ведет заключительные работы по подготовке билетопечатающих автоматов к приему купюр нового образца номиналом в 200 и 2 тыс. руб. Адаптировать все билетопечатающие автоматы «Аэроэкспресс» к приему новых банковских билетов планируется до середины мая текущего года», — сообщили в пресс-службе перевозчика.
В компании также отметили, что новая «прошивка» для терминалов оплаты, которая позволит опознавать банкноты, уже готова. «Сейчас идет завершающий этап доработки программного обеспечения» — заключили в пресс-службе.
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