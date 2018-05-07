Ещё
Бабаев: ФК ЦСКА ведет переговоры о возвращении Еременко, они должны завершиться в мае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бабаев: ФК ЦСКА ведет переговоры о возвращении Еременко, они должны завершиться в мае 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА имеет договоренность с футболистом Романом Еременко о возвращении полузащитника в столичную команду после окончания дисквалификации, сейчас ведутся переговоры, этот вопрос должен быть решен в мае. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Ранее портал Sport24 привел цитату президента ЦСКА Евгения Гинера, в которой сказано, что Еременко имеет контракт с армейским клубом и осенью приступит к тренировкам с командой.
"Журналисты немного не так интерпретировали слова. Речь идет о том, что мы с Романом и его агентом на связи, и нельзя исключать того, что Рома вернется. По крайней мере, при прочих равных у нас есть джентельменская договоренность, что, конечно, он должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре. Мы не исключаем такую возможность, но говорить об этом, как о состоявшемся факте, пока невозможно", — сказал Бабаев.
"С августа он может начать тренироваться, поэтому, если будет принято решение о его возвращении, так и произойдет — он начнется заниматься. Это решение должно быть принято обоюдно — есть вероятность, что в мае этот вопрос будет так или иначе решен. Все зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определенные нюансы, которые имеют значение и для нас, и для Романа. Скажу так: из российских вариантов на 90 процентов это ЦСКА, а из экзотических — там, где деньги", — отметил гендиректор.
Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в ней был найден кокаин. Срок его отстранения истечет 6 октября 2018 года.
До дисквалификации Еременко с 2014 года выступал за ЦСКА, за который провел 80 матчей в различных турнирах и забил 20 голов. Ранее полузащитник играл за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», украинское «Динамо» и казанский «Рубин».
ТАСС: последние новости
Более 400 человек из 22 стран мира приняли участие в забеге на Эльбрусе Бывший вратарь сборной России по футболу Филимонов завершит карьеру 27 мая Россиянка Колобова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Дубае
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера71
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой122
«Изменщицу» Медведеву гонят из России15
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой162
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
Видео
04:12
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение