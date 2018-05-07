Бабаев: ФК ЦСКА ведет переговоры о возвращении Еременко, они должны завершиться в мае 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА имеет договоренность с футболистом Романом Еременко о возвращении полузащитника в столичную команду после окончания дисквалификации, сейчас ведутся переговоры, этот вопрос должен быть решен в мае. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Ранее портал Sport24 привел цитату президента ЦСКА Евгения Гинера, в которой сказано, что Еременко имеет контракт с армейским клубом и осенью приступит к тренировкам с командой.
"Журналисты немного не так интерпретировали слова. Речь идет о том, что мы с Романом и его агентом на связи, и нельзя исключать того, что Рома вернется. По крайней мере, при прочих равных у нас есть джентельменская договоренность, что, конечно, он должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре. Мы не исключаем такую возможность, но говорить об этом, как о состоявшемся факте, пока невозможно", — сказал Бабаев.
"С августа он может начать тренироваться, поэтому, если будет принято решение о его возвращении, так и произойдет — он начнется заниматься. Это решение должно быть принято обоюдно — есть вероятность, что в мае этот вопрос будет так или иначе решен. Все зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определенные нюансы, которые имеют значение и для нас, и для Романа. Скажу так: из российских вариантов на 90 процентов это ЦСКА, а из экзотических — там, где деньги", — отметил гендиректор.
Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в ней был найден кокаин. Срок его отстранения истечет 6 октября 2018 года.
До дисквалификации Еременко с 2014 года выступал за ЦСКА, за который провел 80 матчей в различных турнирах и забил 20 голов. Ранее полузащитник играл за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», украинское «Динамо» и казанский «Рубин».