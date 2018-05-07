На финальном матче Кубка России по футболу с участием курского «Авангарда» будет работать судейская бригада чемпионата мира-2018

Стоит напомнить, что именно эта судейская бригада будет представлять Россию на предстоящем с 14 июня по 15 июля чемпионате мира-2018 в нашей стране.

Прямая трансляция финального матча за хрустальный трофей будет доступна на телеканале " Матч!", а также на сайте Matchtv.ru.

Олег Столбецов