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На финальном матче Кубка России по футболу с участием курского «Авангарда» будет работать судейская бригада чемпионата мира-2018
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На финальном матче Кубка России по футболу с участием курского «Авангарда» будет работать судейская бригада чемпионата мира-2018 

Курские известия 23 минуты назад
Фото: Курские известия
Финальный матч Олимп-Кубка России по футболу сезона 2017/18 годов «Тосно» — «Авангард» (Курск), который пройдёт 9 мая в 19.00 в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», будет судить бригада рефери во главе с 38-летним арбитром ФИФА Сергеем Карасевым из Москвы, сообщает 1fnl.ru  Помогать ему будут также москвичи Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Инспектором матча назначен Гаряфий Жафяров.
Стоит напомнить, что именно эта судейская бригада будет представлять Россию на предстоящем с 14 июня по 15 июля чемпионате мира-2018 в нашей стране.
Прямая трансляция финального матча за хрустальный трофей будет доступна на телеканале " Матч!", а также на сайте Matchtv.ru.
Олег Столбецов
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