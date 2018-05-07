Курский «Авангард-М» сыграл вничью в Орле

В воскресенье в матче 3-го тура первенства России по футболу среди любителей в Третьем дивизионе (зона «Черноземье») курский «Авангард-М» встречался в соседнем Орле с местной командой «Орёл-ГУ» и завершил встречу вничью — 0:0 Куряне приехали на этот поединок в ранге единоличного лидера, набравшего в первых двух играх 6 очков. А вот орловцы занимали последнее 13-е место, проиграв оба стартовых матча. Шансы команд на победу во многом уровняла погода — встреча проходила под проливным дождем, и ворота соперников в итоге так и остались в неприкосновенности.

С 7 очками «Авангард-М» продолжает возглавлять турнирную таблицу, но столько же очков теперь стало и у "Спартака" из Россоши (Воронежская область), обыгравшего в гостях воронежский «Факел-М» — 2:0. В 4-м туре куряне 13 мая примут на стадионе «Олимп» в парке КЗТЗ нововоронежский «Атом».

Олег Столбецов