ФК «Оренбург» обеспечил себе возвращение в РФПЛ

Футболисты «Оренбурга» по итогам сезона 2017-2018 досрочно обеспечили себе выход в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

По итогам 37 туров нынешнего сезона «Оренбург» взлетел на первую строчку турнирной таблицы ФНЛ. Исход заключительной игры, прошедшей 6 мая с красноярским «Енисеем» и ярославским «Шинником», обеспечил оренбургским спортсменам как минимум второе место и прямой выход в РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в нашу пользу.

Помимо «Оренбурга», путевку в РФПЛ уже отвоевали себе и самарские «Крылья Советов». За тур до конца турнира футболисты занимают второе место.

Первый профессиональный футбольный клуб в Оренбурге появился еще в 1960 году. Тогда он назывался «Локомотив». В 1971 году он уже играл во второй лиге чемпионата СССР.

В 1976 году клуб передали в ведомство газовой промышленности, и он поменял название на «Газовик».

После сезона 1982 года команда на семь лет прекратила выступления на всесоюзной арене, заняв всего лишь 14 место во второй зоне второй лиги. На всесоюзной арене оренбуржцы появились лишь в 1990 году.

Постепенно улучшив результаты, «Газовик» выиграл первенство зоны «Урал-Поволжье» в 2010 году и впервые вышел в ФНЛ. В 2011 году стал знаковым для команды — ее возглавил тренер Роберт Евдокимов . В сезоне 2015-2016 «Газовик» впервые в своей истории добился права выступать в РФПЛ. В итоге оренбуржцы заняли первую позицию, набрав 86 очков в 38 матчах.