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Бабаев: выплаты за попадание в группу ЛЧ увеличатся, ЦСКА может получить около €20 млн
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Бабаев: выплаты за попадание в группу ЛЧ увеличатся, ЦСКА может получить около €20 млн 

ТАСС 7 минут назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со следующего сезона увеличит призовые выплаты клубам за выход в групповой этап Лиги чемпионов, московский ЦСКА в этом случае получит около €20 млн Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.
"Со следующего сезона сумма выплат за попадание в групповой этап Лиги чемпионов существенно увеличивается — ЦСКА получит около 20 миллионов евро. Если в прошедшем сезоне было в районе 15 миллионов, а дальше зависело от игры после групповой стадии, то со следующего сезона только за выход будет почти 20 млн Основная часть выплат для всех одинаковая, и она увеличилась почти на два миллиона евро: было примерно 12,7 миллионов, а со следующего сезона, соответственно, будет больше", — сказал Бабаев.
"Поэтому для нас крайне важно попасть в групповой этап, тем более, что мы и болельщиков уже приучили, что постоянно участвуем в лучшем клубном турнире Старого Света, — пять сезонов подряд играем в Лиге чемпионов, не хочется нарушать эту традицию. Понятно, что и третье место [в чемпионате России] — это тоже хороший результат, но с определенной оговоркой, потому что квалификация — это всегда риск, четыре дополнительных матча и раннее начало. Но третье место еще нужно заслужить, поэтому пока ничего не решено", — отметил гендиректор.
После 29 туров чемпионата России ЦСКА с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице, которое дает право команде выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов. На втором месте идет "Спартак" с 56 баллами, на первом — «Локомотив» (60), досрочно ставший победителем турнира.
Если в заключительном туре российского первенства 13 мая армейцы на своем поле обыграют махачкалинский «Анжи», а московский «Спартак» дома проиграет столичному «Динамо», то ЦСКА займет второе место и напрямую попадет сразу в групповой этап еврокубка.
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