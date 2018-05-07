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Русское географическое общество подарит Краснодару новую аллею
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Русское географическое общество подарит Краснодару новую аллею 

Новая Кубань 5 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Сегодня возле дворца спорта «Олимп» появится аллея Русского географического общества, она станет подарком жителем и гостям города ко Дню Победы.
— Несколько десятков туй посадят прославленные олимпийцы, общественные деятели, юные спортсмены, члены РГО, представители администрации города Краснодара и депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, сотрудники АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод — Краснодарэконефть» и ветераны, — сообщает пресс-служба регионального отделения РГО.
Напомним, 2017 году на территории лицея № 48 имени Суворова появился сквер Русского географического общества, а в течение последних лет по всему краю были заложены десятки аллей. Инициативу краснодарского отделения РГО даже похвалил Владимир Путин, который является председателем Попечительского совета организации.
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